疫情下更多的加拿大人回归圣诞贺卡

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疫情下限制聚会的防疫措施让加拿大人无法像往年那样与亲朋好友团聚，这让年末圣诞节和新年期间加拿大人对贺卡的需求明显增加。

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除了亲朋好友之间更多地选择用圣诞贺卡和新年贺卡来传递彼此间的思念和祝福心声之外，一些加拿大人和慈善组织还发起了向在老人院中孤独的老年人发送问候卡的行动。

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安大略省伦敦地区居民Niki Hawel一开始只是与女儿一起为老人院中的老人制作问候卡，后来听到消息后加入的志愿者越来越多，她把这一项目命名为“老人微笑”， 目标是在圣诞节假日期间让2千名老人院老人得到问候卡。

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Amy Kwong经营的问候卡生意在今年春天疫情刚开始时很惨淡，但从9月开始生意兴隆起来，不但批发业务兴旺、而且不少顾客在网上购买问候卡。最为热销的是那种拿新冠病毒肺炎疫情开涮的黑色幽默问候卡。

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蒙特利尔居民Emily Schirmer原来只把做贺卡做为自己的业余爱好，但在疫情下自己失去原来的工作后，她把更多的时间投入到制作问候卡的生意。

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Emily Schirmer说自己最热销的一款问候卡的创意来源于加拿大总理特鲁多。特鲁多今年4月份在一次记者招待会上呼吁民众戴口罩、以避免讲话或呼吸时口沫喷到别人身上“breathing or speaking moistly”。

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问候卡行业人士说，在COVID-19病毒肺炎疫情下今年对表示关切和思念的问候卡的需求大幅度增加，网上销售的问候卡的数量更是出现了前所未见的增长。

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加拿大邮局发言人Jon Hamilton表示，今年邮局投递业务量猛增了40%，其中圣诞贺卡是一个主要的增长来源。

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RCI with Pete Evans · CBC News

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