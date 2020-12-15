加拿大联邦政府发放抗疫补助金时宽松，但现在开始核查是否有人多领冒领 / THE CANADIAN PRESS/Sean Kilpatrick
税局向44万加拿大人发信：多领补助金要还
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加拿大联邦国税局发言人证实，已经向44万1千名加拿大人发出了信件，说他们可能不符合领取COVID-19病毒肺炎疫情紧急救助金的条件，如果国税局核查结果证明他们不符合条件，则必须将已经领取的疫情救助金退还给政府。
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不过，加拿大国税局表示，并不是说所有这些收到信的人都不符合领取COVID-19病毒肺炎疫情紧急救助金的条件；这些信件是教育性的，目的是让收信人自我检查是否符合领取疫情紧急救助金的条件，并知道不符合条件领取的疫情救助金必须被退还给联邦政府。
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加拿大联邦政府的数字显示，有890万加拿大人申请领取了COVID-19病毒肺炎疫情紧急救助金，这44万1千名收到国税局告诫信的人占了申请疫情救助金人数的5%。
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许多收到国税局告诫信的加拿大人说，国税局现在说申请疫情救助金的标准是在过去一年中有不得少于5千加元的”净收入”，但国税局申请疫情救助金的网页上只是说”年收入”至少5千加元，而没有说是净收入。
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RCI with Catherine Cullen · CBC News
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