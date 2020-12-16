加东新斯科舍省渔船失事，5人失踪，1人丧生

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星期二（12月15日）当地时间清晨5点51分，在芬迪湾捕捞扇贝的“威廉姆.索李斯酋长号”发出求救信号，此后再无音讯。船上连船长在内共有六名渔民。当日晚间，搜救人员找到了其中一人的尸体。目前搜救行动仍在继续，但是失联渔民生还的希望越来越渺茫。

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今天仍有大风，天气寒冷，给搜救工作造成困难。当地驻军派出两架飞机协助，已在水面发现疑似渔船残骸。有两个救生筏被冲到岸上，但是上面无人。

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芬迪湾位于新斯科舍省和新不伦瑞克省之间，沿岸多渔村。渔船失联的消息让村民感到揪心。许多人参加了搜救行动。

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渔业是加拿大最危险的行业之一。在死亡人数最高的2018年，全国共有17人在渔船上丧生，其中7人是在新斯科舍省水域遇难。

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本星期一在北美大陆另一侧的太平洋上，加拿大水兵杜安.厄尔（Duane Earle)失踪。他被认为是不小心从军舰上落水。在三十个小时的搜寻后，军方“怀着沉重的心情”宣布放弃。他所在的军舰“温尼伯号”刚刚完成在亚太地区的任务，正在返回BC省港口的途中。事故发生时军舰正经过旧金山外海。厄尔享年47岁。

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（RCI with CBC News, The Canadian Press）

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