加拿大加入NASA太空探索计划，派宇航员参加绕月飞行

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大工业部长贝恩斯（Navdeep Bains）星期三（12月16日）宣布，加拿大与美国签署了一项航天合作协议。根据该协议，一名加拿大宇航员将参加美国国家航空航天局（NASA）2023年的“阿尔忒弥斯2号”绕月飞行和尚未决定日期的第二次飞行，并为空间站“月球门户”的建造提供新的太空机械臂，“加拿大臂3号”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

贝恩斯说，2023年的绕月飞行将是自阿波罗登月计划后的第一次前往月球轨道的载人飞行。加拿大将成为第二个有宇航员进入外太空的国家。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

太空机械臂也被称为”加拿大臂“（Canadarm），加拿大太空署自1975年开始研制航天飞机遥控机械手系统，第一台在1981年交付使用。到目前为止加拿大共为NASA航天飞机和国际空间站制造了五台“加拿大臂”，其中一台在1986年“挑战者号”航天飞机解体时一同被毁。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

目前被安装在国际空间站的机械臂被称为“加拿大臂2号”。新的加拿大臂3号将用于建造计划中的空间站“月球门户”。这个绕月飞行的空间站将是探索月球的基地，也可用于协助未来的火星探索计划。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

月球门户空间站是NASA“阿尔忒弥斯”太空探索计划的一部分。参与该计划的除了加拿大太空署外，还有欧洲太空总署（ESA）和日本宇宙航空研究开发机构（JAXA）。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大政府上个星期宣布为制造加拿大臂3号拨款2280万加元，贝恩斯没有透露加拿大将为“阿尔忒弥斯2号”飞行投入多少资金。但是他说，加拿大将在今后二十四年中为阿尔忒弥斯计划和其他太空探索计划投资20亿加元。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

他表示，加拿大参与太空探索无论对经济发展还是对科技研究都意义重大。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（RCI with CP, Lee Berthiaume)

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada