加拿大央行行长认为疫情下经济复苏困难重重

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加拿大中央银行行长Tiff Macklem星期二对温哥华贸易界人士发表讲话时表示，加拿大经济走出COVID-19病毒肺炎疫情引发的衰退的路程漫长而曲折、目前正处于很困难的阶段。

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Tiff Macklem指出，到目前为止加拿大经济复苏的动力主要来自消费者今年夏天开始释放出来的购买力；但要想让经济复苏可持续，加拿大经济需要来自出口行业的增长、私营经济投资的增加、和生产力的提高。

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但加拿大中央银行行长指出，刚刚开始复苏的加拿大经济受到第二波COVID-19病毒肺炎疫情的打击，近期内加拿大经济会出现萎缩局面，新冠病毒肺炎疫情如果严重恶化甚至会让加拿大经济陷入更深的衰退。

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加拿大中央银行行长Tiff Macklem对最近几个月加元对美元汇率较大幅度的升值感到担心，认为这对以美国为主要出口市场的加拿大出口行业来说不是好消息。

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在Tiff Macklem讲话的当天，加元对美元的汇率达到1加元换0.7878美元，是两年半来的最高点。

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RCI with Thomson Reuters、CBC News

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