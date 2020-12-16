加拿大房地产业预计明年仍是好年景

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

2020年加拿大房地产市场在COVID-19病毒肺炎疫情下仍然逆市上升，不少城市出现了购销两旺、房价上升的局面。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

11月份加拿大的房屋销售量超过13万套，比去年同期猛升了32.1%。今年头11个月加拿大房地产市场的房屋销售量达到51万1千4百49套，比去年同期上升了10.5%。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在加拿大经济由于新冠病毒肺炎疫情而陷入衰退的情况下，房地产市场称得上是一花独秀。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大房地产经纪人协会Canadian Real Estate Association预测说，2021年加拿大房地产市场会继续是个好年景，全国平均房价会上升到62万加元的历史高位。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

旗下有13万从业人员的加拿大房地产经纪人协会认为，2021年加拿大上市出售的房屋数量与需求相比会继续是供不应求的局面。在安大略省和魁北克省这两个人口众多的省份，供求关系会让这两个省的房地产价格出现明显的上升，而过去几年房价低迷的阿尔伯塔省和萨斯喀彻温省在2021年也会出现房价上升的局面。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

不过，过去几个月不但有加拿大的经济专家、而且有几个国际知名金融机构的专家告诫说，加拿大几个主要城市的房地产市场已经泡沫化，2021年很有可能会出现房市价格调整。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

RCI with CBC News

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

相关文章：

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada