加拿大更多省份开打新冠疫苗

在辉瑞 -BioNTech (Pfizer-BioNTech) 的首批 COVID-19 疫苗运抵加拿大后，位于东部的安大略省和魁北克省于本周一（12月15日）首先启动了接种工作，安省的新冠疫苗接种第一人是多伦多市的一名护工，魁省的第一剂疫苗给了一位 89 岁老人。
接着，本周二，西部省份 – 不列颠哥伦比亚省（BC）、阿尔伯塔省和萨斯喀彻温省也开始了疫苗接种，在萨斯喀彻温省，医院重症监护室的医生和护士成为最先接种新冠疫苗的人。
周三更多省份启动疫苗接种
星期三（12月16日），加拿大有更多省份开始了新冠疫苗注射。
加拿大广播公司报道说，马尼托巴省，以及大西洋沿岸地区的三个省份都在周三启动了疫苗接种，这几个省份都已收到了首批辉瑞-BioNTech 疫苗 。
马尼托巴省省长布莱恩·帕利斯特（Brian Pallister）要求省民们保持耐心，不要放松警惕，全省正在准备进行大规模、复杂的疫苗接种工作。
布莱恩·帕利斯特说：
这是一个巨大的挑战，是一个历史性的挑战。加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
大西洋沿岸
在加拿大大西洋沿岸地区的四个省份中，三个省份今天开打，一个省份要等到周末。
新斯科舍省、纽芬兰和拉布拉多以及爱德华王子岛省星期三开始进行 COVID-19 疫苗的接种工作。
纽芬兰和拉布拉多省在本周二收到了首批疫苗，省长安德鲁·弗雷（Andrew Furey）表示：
（运送疫苗的）这架飞机带来了 2021 年的希望。加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
爱德华王子岛省 （P.E.I.） 的省长丹尼斯·金（Dennis King）表示, 如果一切顺利，爱德华王子岛省周三接种疫苗的人数将超过岛上的 COVID-19 感染人数.
自疫情大流行以来，这个省仅出现了 89 个阳性病例。
在新不伦瑞克省，该省已经收到了辉瑞-BioNTech 的首批疫苗，但疫苗接种工作要到本周末才会开始。
（CBC）
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