(CBC)

加拿大更多省份开打新冠疫苗

作者 黎黎 |
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发表 2020年12月16日（星期三）15:20

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在辉瑞 -BioNTech (Pfizer-BioNTech) 的首批 COVID-19 疫苗运抵加拿大后，位于东部的安大略省和魁北克省于本周一（12月15日）首先启动了接种工作，安省的新冠疫苗接种第一人是多伦多市的一名护工，魁省的第一剂疫苗给了一位 89 岁老人。 

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接着，本周二，西部省份 –  不列颠哥伦比亚省（BC）、阿尔伯塔省和萨斯喀彻温省也开始了疫苗接种，在萨斯喀彻温省，医院重症监护室的医生和护士成为最先接种新冠疫苗的人。

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萨斯喀彻温省医院重症监护室的医生和护士成为最先获得新冠疫苗接种的人。/ CBC

周三更多省份启动疫苗接种

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星期三（12月16日），加拿大有更多省份开始了新冠疫苗注射。

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加拿大广播公司报道说，马尼托巴省，以及大西洋沿岸地区的三个省份都在周三启动了疫苗接种，这几个省份都已收到了首批辉瑞-BioNTech 疫苗 。

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马尼托巴省省长布莱恩·帕利斯特（Brian Pallister）要求省民们保持耐心，不要放松警惕，全省正在准备进行大规模、复杂的疫苗接种工作。

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布莱恩·帕利斯特说：

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这是一个巨大的挑战，是一个历史性的挑战。

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大西洋沿岸

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在加拿大大西洋沿岸地区的四个省份中，三个省份今天开打，一个省份要等到周末。

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新斯科舍省、纽芬兰和拉布拉多以及爱德华王子岛省星期三开始进行 COVID-19 疫苗的接种工作。

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2020 年12月16日：哈利法克斯 （Halifax）市的护士 Danielle Sheaves 在接受 COVID-19 疫苗注射。 (Robert Short/CBC)

纽芬兰和拉布拉多省在本周二收到了首批疫苗，省长安德鲁·弗雷（Andrew Furey）表示：

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（运送疫苗的）这架飞机带来了 2021 年的希望。

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爱德华王子岛省 （P.E.I.） 的省长丹尼斯·金（Dennis King）表示,  如果一切顺利，爱德华王子岛省周三接种疫苗的人数将超过岛上的 COVID-19 感染人数.

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自疫情大流行以来，这个省仅出现了 89 个阳性病例。

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在新不伦瑞克省，该省已经收到了辉瑞-BioNTech 的首批疫苗，但疫苗接种工作要到本周末才会开始。

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（CBC）

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