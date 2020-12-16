BC省解除对一些室内健身活动的限制

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加拿大不列颠哥伦比亚省（BC）的卫生官员宣布，将取消对一些低强度体育锻炼的限制，允许恢复瑜伽、普拉提和太极拳课。

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公共卫生官员表示，之前对室内运动施加限制，是因为一些健身场所没有做到保持人与人间距，以及通风。

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因此，现在 BC 省政府允许恢复健身房的活动，以及一些低强度集体锻炼课程，但前提是必须采取必要的预防措施，以遏制病毒的传播。

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BC 省的新指令说，这样做的目的是在帮助人们参加有益健康的锻炼的同时，尽可能降低传播 COVID-19 的风险。

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根据新规定，室内运动场所必须采取以下措施：

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人与人之间始终保持 2.5 米距离；

尽可能一直打开门窗或部分打开门窗；

停止使用风扇；

继续关闭更衣室和淋浴间，厕所可开放；

定期清洁设备以及高接触表面。

禁止进行高强度活动，如热瑜伽和动感单车课程。

BC 省卫生当局指出，省政府将根据疫情的发展情况，随时更新健身限制措施指南。

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（CBC）

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