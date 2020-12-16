TRC委员：加拿大改善土著人权益缺乏行动

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加拿大真相与和解委员会Truth and Reconciliation Commission (TRC)的一些前委员表示，他们委员会的调查报告发表已经5年，但报告中提出的改善加拿大主流社会与土著人社团关系的许多建议仍然停留在纸面上。

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2008年成立的加拿大真相与和解委员会的任务是，调查虐待印第安少年儿童问题频繁发生的加拿大印第安儿童寄宿学校制度。

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在为期六年的调查过程中，委员会采集了约7千份在寄宿学校中受到迫害的印第安人的证词。

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真相与和解委员会主任委员之一的Murray Sinclair参议员指出，随着时间的流逝、在世的当年寄宿学校学生越来越少，他们希望在自己的有生之年能够看到加拿大主流社会采取实际行动改正过去的错误、改善与土著人的关系。

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但加拿大特鲁多政府印第安人事务部长Carolyn Bennett星期二说，真相与和解委员会提出的94个建议中有76项属于联邦政府职责范围，其中的80%或者已经被落实或者是正在被落实。

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