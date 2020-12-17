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2020年12月16日，星期三，新冠肺炎流行期间，一个人在有风的日子里路过加拿大安大略湖畔翻滚的大浪。多伦多和皮尔地区继续处于封锁状态。THE CANADIAN PRESS/Nathan Denette

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