亚马逊对一个加拿大北方城市意味着什么？

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亚马逊在努纳武特地区首府伊卡律特市新设立的取货点从星期四（12月17日）起开放。该公司刚刚开始与加拿大北方航空公司合作，每周三和周日用该公司从渥太华飞往伊卡律特的飞机运货，并在机场旁边的该公司库房里设取货点，从而把网购货物运抵当地所需的时间从两到三周减少到三至五天。许多当地居民大喜过望。

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没有在加拿大北方生活过的人，恐怕无法理解这个变化对地处北纬63度的伊卡律特的意义。尤其是当地曾一度盛传亚马逊将取消伊卡律特的免运费服务。因此当市长贝尔（Kenny Bell）接到来自亚马逊加拿大总部的电话时，他的第一个反应是心里一紧，以为传闻终于要变成现实了。

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疫情期间，许多市政当局都呼吁市民支持本地商家和企业，少去“反正也不需要我们支持”的国际电商巨头那里网购。但是在伊卡律特和其他北方城市村镇，商店里的货物选择有限，而价格因运输费用经常是南边的两三倍。有些地方连食品供应都不能完全得到保障。在努纳武特地区，高达70%的因纽特人家庭处于“粮食不安全”状态。

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贝尔在接受CBC采访时表示，支持本地商店当然很重要。但是本地零售业规模小，不能满足所有需求。亚马逊的免运费服务让居民有了选择，可以买到平常不去南边就买不到或者买不起的东西。

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据贝尔估计，仅去年一年亚马逊就往伊卡律特寄了20万个包裹。

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根据加拿大统计局2016年的人口普查数据，伊卡律特市有7700多人口。并不是所有市民都是可以享受免运费服务的亚马逊高级会员。不过，不排除有些会员用自己的会员卡为亲友采购。

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“改善食品安全，亚马逊高级会员证比什么政府项目都管用”

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2015年，亚马逊在对自己的偏远地区业务进行评估后，取消了伊卡律特以外的努纳武特地区的免运费服务。从此在这些地区，每个包裹除了29加元的固定费用外，每公斤重量还要加收22加元。伊卡律特市民担心很快也会轮到自己。一位当地的亚马逊会员在脸书上说，“改善食品安全，亚马逊高级会员证比什么政府项目都管用。”

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去年十月份，伊卡律特的亚马逊货运因一个物流系统故障中断了几天。这使当地居民陷入恐慌，以为电商巨头终于要放弃伊卡律特了。许多人抓紧时间疯狂购物。现在他们终于松了一口气。

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网购是否免运费直接影响到许多北方家庭的经济状况和生活质量。贝尔说，从这个意义上讲，亚马逊免运费服务对当地社区的支持比任何人都大。

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亚马逊表示，不排除今后扩大与加拿大北方航空的合作，逐步恢复努纳武特其他社区的高级会员服务。

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（RCI with CBC News, Nick Murray， Sara Frizzell)

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