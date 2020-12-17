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2020年12月17日，星期四，俄罗斯莫斯科，俄罗斯总统弗拉基米尔·普京在新闻发布会上通过视频通话。由于冠状病毒流行，普京参加了他的年度在线新闻发布会。(AP Photo/Alexander Zemlianichenko)

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