俄罗斯被禁赛两年：无缘东京奥运和北京冬奥

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国际体育仲裁法庭星期四（12月17日）下达判决，禁止俄罗斯在今后两年参加重大国际赛事。这意味着俄罗斯将不能参加2021年的东京夏季奥运会和2022年的北京冬季奥运会。但是那些从未因服用兴奋剂被禁赛的俄罗斯运动员仍然可以以中立身份参赛。

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去年12月，世界反兴奋剂机构宣布禁止俄罗斯在未来四年参加国际体育比赛，以惩处它大量修改兴奋剂检测实验室数据的行为。俄罗斯上诉到国际体育仲裁法庭。今天的裁决把原来的禁赛时间减少了一半。

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审理上诉的三位仲裁人说，把禁赛时间减半主要是希望促进体育文化的改变，鼓励新一代俄罗斯运动员弃绝兴奋剂，从事清白的体育运动。按照世界反兴奋剂机构原定的四年禁赛，2024年的巴黎夏季奥运会也被包括在内，更多俄罗斯选手的运动生涯将以遗憾告终。

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另外，国际体育仲裁法庭还裁定俄罗斯反兴奋剂机构赔偿世界反兴奋剂机构127万美元的调查费用。

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（RCI avec AFP, CBC News)

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