加拿大公共卫生署：2021年9月底前所有加拿大人都能注射上疫苗

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加拿大公共卫生署（ The Public Health Agency of Canada，PHAC）说，预计明年加拿大将会有足够的疫苗，9 月底之前每个想注射疫苗的加拿大人都能接种上疫苗。

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关于疫苗的接种安排，曾有不同的信息。

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加拿大总理贾斯汀·特鲁多（Justin Trudeau）曾谈到 2021年9月份可能是所有加拿大人都能接种的时间，但加拿大副首席公共卫生官霍华德·恩乔（Howard Njoo）医生则给出不同的估计，说 2021年12月底的可能性更大。

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明年 9 月底完成普遍接种

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加拿大公共卫生署现在表示，相信加拿大可获得的疫苗量将足以使所有希望接种疫苗的加拿大人在 9月底前得到疫苗。

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卫生署发言人在给加拿大广播公司 CBC 的一份声明中说：

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根据目前的数据，到 2021年第 3 季度末，加拿大预计将有足够数量的疫苗，能够向每个加拿大人提供疫苗接种。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大与不同的制药公司签署有购买协议，包括辉瑞、Moderna、Medicago、AstraZeneca、 Johnson & Johnson 等公司。

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加拿大的预购总量多达 4.18 亿剂，以此作为一种保险手段，以防某些正在研发的疫苗在临床试验阶段显示无效，另外，多出来的疫苗也可以捐赠给发展中国家。

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加拿大的疫苗订单：

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Pfizer(辉瑞) – 可达 7600 万剂（2021年将提供至少2000万剂）

Moderna – 可达 5600 万剂（加拿大已确定购买 4000 万剂）

Medicago – 可达 7600 万剂

AstraZeneca – 可达 2000 万剂

Johnson & Johnson – 可达 3800 万剂

Novavax – 高达 7600 万剂

Sanofi and GlaxoSmithKline – 可达 7200 万剂

International COVAX Facility – 可达1500 万剂

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公共卫生署的发言人说：

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我们要强调，不同公司，不同疫苗，供应的时间表不同，监控供应渠道是影响加拿大疫苗接种总体规划的关键因素之一，鉴于这一点，我们明确提出的 2021年为所有加拿大人提供足够疫苗的目标仍然是正确的。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

“需继续保持警惕”

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加拿大首席公共卫生官 Theresa Tam 医生本周三告诉加拿大广播公司，尽管本周开打疫苗令人非常兴奋，但加拿大人应继续遵守公共卫生准则，目前的疫苗接种规模是很小的。

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她说：

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到明年第一季度，疫苗注射的人数将缓慢增加。在逐步扩大疫苗接种计划的时刻，紧密遵守公共卫生建议和措施，是非常重要的。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Theresa Tam 医生表示，加拿大人应特别警惕，因为这第二波疫情可能比第一波要更难对付。

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美国将比加拿大更早完成大规模接种

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与此同时，美国已经表示，美国有望在 6 月底之前为大多数美国人接种新冠疫苗，将比加拿大更早完成大规模接种行动。

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这是因为明年第一季度，美国将获得的疫苗数量比加拿大的多。

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2021 年 1 月 – 3 月，美国将获得 1 亿剂 Moderna 公司的疫苗，相比之下，加拿大在此期间将获得约 200 万剂该公司的疫苗。

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（CBC）

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