加拿大国防部成立特别小组调查军内种族主义

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加拿大国防部长萨吉安（Harjit Sajjan）星期四（12月17日）宣布成立一个四人小组，对加拿大军队内部存在的种族主义进行调查，包括制度性歧视，无意识的偏见和白人至上主义。该小组的调查工作并无限期。

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此前CBC等媒体曾对加拿大军队中的极端主义人士进行过报道。今年夏天持枪闯进加拿大总督府的赫伦（Corey Hurren）就是其中之一。他是加拿大军队北方巡逻队“加拿大游骑兵”的一员。这支部队的主要任务是在北方和沿海等人烟稀少的地区巡逻，协助警方和正规部队。游骑兵中曾有人活跃于极右团体，被曝光后并没有被军队开除。

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萨吉安表示，加拿大军队中发生的一些事件令人不安。虽然很少见，但是这样的事“一次已经太多”。他承诺说，调查小组将有充分的空间展开工作。如果调查显示需要修改相关法规，“我们会做出修改。如果有人觉得他们可以躲过去，我们会找到你，开除你。”

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调查小组由四名加拿大退役军官组成，其中有两名女性，一名犹太人和一名原住民。

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（RCI with CBC News, Murray Brewster)

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