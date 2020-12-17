加拿大政府不打算宽大多领疫情补助金的人

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加拿大自由党政府就业事务部长Carla Qualtrough表示，她对那些误以为自己符合领取COVID-19病毒肺炎疫情救助金的条件、申请领取了疫情救助金、现在发现自己要把领取的疫情救助金退还给政府的加拿大人的处境感到同情，但联邦政府没有打算免除这些加拿大人的退款责任。

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过去几个星期，有约44万1千名加拿大人收到加拿大国税局的信，告知他们如果国税局核查后发现他们不符合领取COVID-19病毒肺炎疫情紧急救助金的条件，则他们必须把已经领取的疫情救助金退还给加拿大政府。

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但那些由于年净收入低于5千加元而被认为不符合领取COVID-19病毒肺炎疫情紧急救助金条件的加拿大人说，这不是他们的错，因为国税局在其网页上只是说年收入要至少5千加元才能领取疫情紧急救助金，并没有说这5千加元指的是净收入。

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加拿大国税局指出，在其新冠病毒肺炎疫情紧急救助金项目的问题解答Q&A网页上明确说明5千加元指的是净收入。

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RCI with Catherine Cullen · CBC News

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