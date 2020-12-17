法国总统马克龙新冠检测阳性

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法国总统府爱丽舍宫（Élysée Palace）说，法国总统马克龙（Emmanuel Macron）对 COVID-19 的检测呈阳性。

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爱丽舍宫发布了一个简短声明，称法国总统 “在出现第一个症状后立即进行了检查”，但没有说明马克龙出现了什么症状。

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这个声明说马克龙将自我隔离 7 天，并将继续远距离工作。

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会晤频繁

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加拿大广播公司转载美联社的报道说，法国总统马克龙上周末参加了欧盟峰会 （European Union summit），在峰会上，他与德国总理默克尔 （Angela Merkel）举行了双边会晤。

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他在本周三（12月16日）还会晤了葡萄牙总理安东尼奥·科斯塔 （Antonio Costa），但葡萄牙方面没有立即发表评论。

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另外，本周三马克龙还参加了法国政府的每周内阁会议，法国总理让·卡斯泰（Jean Castex）和内阁部长们都出席了会议，法国总理办公室表示，总理也开始了 7 天隔离。

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法国总统府证实，马克龙已经取消了预订下周对黎巴嫩的访问。

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多名政客感染新冠

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在 COVID-19 疫情爆发后，一连串国家领导人测试阳性， 马克龙是最新的一位。

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美国总统唐纳德·特朗普 （Donald Trump）、英国首相鲍里斯·约翰逊 （Boris Johnson）和巴西总统贾尔·博尔索纳罗（Jair Bolsonaro）都是曾被新型冠状病毒感染的国际知名政客。

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（AP，CBC）

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