CSIS：外国势力想破坏加拿大疫苗注射工作

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加拿大安全情报局CSIS警告说，怀有敌意的外国势力可能会采取针对加拿大疫苗运输系统的行动以破坏加拿大COVID-19病毒疫苗注射工作。

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加拿大安全情报局指出，外国势力常用的手段是从员工下手，或者是抓住员工的把柄加以利用、或者是针对员工的家人进行胁迫，以窃取疫苗、破坏COVID-19病毒肺炎疫苗、或者是制造事故让加拿大人对疫苗的安全产生不信任。

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加拿大安全情报局最近向加拿大与COVID-19病毒肺炎疫苗运输和分发行业有关的公司和机构进行了风险介绍，参加的公司包括加拿大航空公司货运部Air Canada Cargo和药店连锁店Shoppers Drug Mart。

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在被问道哪些外国可能会对加拿大新冠病毒疫苗运输渠道下手的问题时，加拿大安全情报局发言人John Townsend引用CSIS7月份一份简报指出，中国和俄国都在积极地窃取加拿大情报；俄罗斯更是积极地在加拿大、英国和美国窃取与新冠病毒肺炎疫苗研制有关的情报。

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安全专家们认为，除了俄罗斯和中国之外，其它可能对COVID-19病毒肺炎疫苗采取破坏行动的势力包括恐怖组织、犯罪集团、和反对疫苗的团体。

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RCI with Catharine Tunney · CBC News

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