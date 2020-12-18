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2020年12月16日，星期三，丹麦哥本哈根，围绕着尼伦雕像16个有面部装饰的青铜小孩雕像。每年圣诞节期间，孩子雕像都会戴上红色精灵帽，今年他们还戴上了口罩。(Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix via AP)

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