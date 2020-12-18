The 16 bronze children surrounding the statue Nilen, (the Nile) are decorated with face masks in Copenhagen, Wednesday, Dec. 16, 2020. Each year the children are decorated with red elves hats during the Christmas period - this year they also included face masks as a nod to the coronavirus pandemic. (Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix via AP)

丹麦哥本哈根，围绕着尼伦雕像16个有面部装饰的青铜小孩雕像

作者 加拿大国际广播 |
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发表 2020年12月18日（星期五）11:49

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2020年12月16日，星期三，丹麦哥本哈根，围绕着尼伦雕像16个有面部装饰的青铜小孩雕像。每年圣诞节期间，孩子雕像都会戴上红色精灵帽，今年他们还戴上了口罩。(Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix via AP)

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