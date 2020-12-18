加拿大大选一年后，特鲁多自由党支持率上升，绿党下降

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2020年即将结束。又到了政治评论人士评估各党表现的时候了。由CBC整理的各项民调综合结果显示，执政党自由党一年来的选民支持率在全国平均上升了4.2%，达到35.7%，而它的主要政敌、官方反对党保守党基本上在原地踏步（31%）。这意味着如果现在举行大选的话，自由党不仅能够获胜，而且有可能获得超过半数的议席，从而摆脱少数政府的地位。

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从各省来说，尽管增幅参差不齐，但是自由党的支持率过去几个月里几乎在每个省都有所增加。最大的斩获在BC省（7%）和 阿尔伯塔省（9%），其他省份3到5个百分点不等。当然，在保守党的大本营阿尔伯塔省，自由党仍然比保守党落后30个百分点。

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自由党一年来的“过山车”

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从时间上来说，自由党的支持率在今年头几个月里并无太大起色，仍然被保守党以不超过一个百分点的距离贴身紧随。新冠疫情开始后，情况发生了变化。自由党的支持率快速上升，到六月初时一度接近41%，如果当时大选，特鲁多会稳稳赢得议会多数。

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然而接下来发生了关于学生义工补贴项目管理的争议，令包括自由党支持者在内的许多加拿大人感到失望。自由党的支持率回落至36%以下。但九月份以来一直保持平稳，最新民调结果显示目前维持在35.7%。

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按照民调分析人士格勒涅（Éric Grenier）的计算，以这个支持率以及支持者在各省的分布情况，自由党赢得的众议院议席应该比现在多12个，达到167个。虽然离过半仍差3个，但是至少在争取成为多数政府的道路上前进了一步。

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少数政府多短命，但是政敌必须确认自己有足够的实力才会决定了结它。从目前自由党和反对党的力量对比来看，后者在短期内不会去碰议会信任投票这个致命的按钮。

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不赔不赚的保守党

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保守党目前的支持率为31%。仅从这个数字来看和一年前相比并没有显著退步。但是由于自由党的支持率上升了4个百分点，因此拉开了双方的距离。一年前，自由党的支持率仅仅比保守党高半个百分点。

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保守党的支持率在全国范围基本可以算是不赔不赚，但是却在自己的大本营阿尔伯塔省丢掉了8个百分点, 而在加东地区增加了4个百分点。

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如何处理疫情是今年选民评价政客的重要打分标准。保守党作为议会反对党，只管监督和挑刺即可，原本不至于因疫情丢分。但是同属保守党派阵营的阿尔伯塔省长肯尼（Jason Kenney）被批评抗疫不力，多少连累到他的联邦表亲。

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不过，保守党在阿尔伯塔省仍占绝对优势。支持率为53%。

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绿党支持率下降

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在其他几个议会反对党中，新民主党和魁北克党团的支持率分别为18.3%和6.7%。绿党为5.4%，比一年前下降2.6个百分点，是几个反对党中唯一一个支持率大幅度下降的。

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绿党目前共有三名议员，两名来自BC省，一名来自加东新不伦瑞克省。但是该党支持率在BC省和新省所在的加东地区分别下降了5%左右，可能对它的议席造成威胁。

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今年十月份刚刚当选的绿党新领袖阿娜米.保罗（Annamie Paul）是加拿大有史以来第一个担任联邦党领袖的黑人和犹太人女性。她本人不是议员。如果没有补选，她只能等到下一届联邦大选才能参选。

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（RCI with CBC News, Éric Grenier）

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