加拿大知名女导演的土著人身份受质疑

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加拿大女导演Michelle Latimer自称的Algonquin土著人身份受到来自土著人社团的质疑。

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Michelle Latimer是位演员，近年来因导演了加拿大广播公司的系列电视剧Trickster和纪录片Inconvenient Indian 而声名鹊起。她被认为是加拿大土著人艺术新星。

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但今年夏天在加拿大电影局新闻稿中Michelle Latimer说她具有Algonquin土著印第安人血统、土著人与欧洲殖民者混血后裔Métis血统，沿袭了魁北克Kitigan Zibi Anishinabeg (Maniwaki)的法语文化传统后，一些土著人部落人士开始公开质疑她的身份。

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加拿大土著部落长老中非常知名的Claudette Commanda就来自Kitigan Zibi部落，她质疑Michelle Latimer宣称自己是Kitigan Zibi部落后裔的动机和目的，认为如果拿不出证据就说自己是Kitigan Zibi部落后裔，这是对Kitigan Zibi部落的侮辱。

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Michelle Latimer星期四通过电子邮件和脸书表示，她对自己没有事先仔细确认自己的祖籍就宣称与Kitigan Zibi部落有文化传承关系表示真挚的道歉。

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Michelle Latimer说她是根据姥爷的口述家史才认为自己具有Kitigan Zibi土著人血统的。

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