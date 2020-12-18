可口可乐打算把部分产能从美国转到加拿大

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可口可乐公司打算拨款3500万加元在加拿大东部的三个瓶装饮料厂扩大生产能力，以满足不断增长的市场需求，并把目前在美国的一些生产能力转移到加拿大。

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这3千5百万加元的投资将被用在安大略省多伦多和魁北克省蒙特利尔的三个工厂。

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可口可乐加拿大分公司准备将1700万加元的投资用于在大多伦多市的Weston瓶装厂安装新的碳酸饮料灌装生产线，这一新生产线将在2021年春天投入运行。

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另外1280万加元将被投资于多伦多市西北郊Brampton的瓶装厂，新生产线将在明年夏天投入运行。

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可口可乐加拿大分公司还准备在蒙特利尔市郊的Lachine瓶装厂投资550万元，扩大那里的产能。

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RCI with The Canadian Press、CBC News

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