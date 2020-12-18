安省日增病例连续过两千，加拿大卫生官员呼吁人们现在要格外谨慎

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加拿大基本上各省都在进行有史以来最大规模的免疫行动，卫生当局敦促公众要继续努力控制 COVID-19 的传播，尤其在圣诞新年假期临近之际。

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加拿大许多地区的病例数、住院和死亡人数仍然在继续增加。

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阿尔伯塔省情况恶化

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在阿尔伯塔省，星期四 （12月17日）有 30 人因 COVID-19 死亡，为疫情爆发以来最高的单日死亡记录，阿省卫生官蒂娜·欣肖（Deena Hinshaw）医生说，这个数据 “令人心碎”。

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阿省全省连续多天日增病例徘徊在 1500 例上下，目前累计感染已经超过 86000人，阿尔伯塔省的总人口数为 440 万人。

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蒂娜·欣肖医生表示，有不少聚会的例子表明，有些人有轻微的症状，例如头痛或鼻塞，但参加了聚会，还有些人已经感染了病毒但自己并不知道。

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她强调，今年过圣诞新年的最安全途径就是呆在自己家里。

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她说：

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今年我们可以而且必须以不同的方式来过节，与您家庭以外的人一起聚会不仅违反了现行的卫生限制措施，而且是错误的方式。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

安大略省日增超过 2,000 例

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与此同时，安大略省本周四报告了 2432 例新病例，创下单日新增记录。

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本周五，安省有 2290 例新病例，并有 40 人死亡。

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安省已经连续数天日增病例超过 2000 例。

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病例激增，导致安大略省医院协会（OHA）呼吁省政府在新冠高发区实施 ”为期四周的封闭“ 。

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安大略省医院协会表示，各个医院正在努力应对当前的需求，而且还要应对在第一波疫情中被推迟的大约1 5万例手术。

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安大略省医院协会的声明说：

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节日即将来临，如果公众不遵守公共卫生措施而举行超出家庭的聚会，后果则将使安大略省的医院不堪重负。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

疫苗全面开打

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本周一，安大略省和魁北克省是加拿大的两个最先开打新冠疫苗的省份，两省一起开始接种辉瑞 – BioNTech 公司的 COVID-19 疫苗的行动。

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截至到本周五，在加拿大的 10个省份中，新不伦瑞克省是加拿大唯一一个尚未开始接种疫苗的省，新省卫生疗官詹妮弗·罗素（Jennifer Russell）医生说，这是由于 “后勤和人力资源方面的原因”。

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新不伦瑞克省计划于本周末 在 Miramichi 地区医院 （Miramichi Regional Hospital ）进行首批疫苗接种。

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加拿大的三个地区没有接收辉瑞 – BioNTech 疫苗，因为对于北方地区和偏远社区来说，辉瑞疫苗所需要的超低温储存在后勤上带来太大挑战。

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这三个地区在等候加拿大卫生部批准对温度要求略低的 Moderna 疫苗，这一疫苗更适合长途运输。

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（CBC）

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