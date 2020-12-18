快递包裹失窃严重，汉密尔顿市民用猫屎报复小偷

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

安大略省汉密尔顿市的普林格尔女士（Laurie Pringle）过去三年来在自家门口被偷过十几个包裹，她的邻居们也有同样的烦恼。圣诞之前包裹最多，那些“门前海盗”也最猖獗。但是今年普林格尔实在忍无可忍。她和邻居们商量，决定要给小偷一个教训。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

她找出一个快递纸箱，在里面装满用过的猫砂，用胶带封好后放在门口，特意把有亚马逊标志的一面朝上，让它看起来更像是一个被快递公司放在门口的包裹。四十分钟后，一个男子走上台阶，拿起纸箱藏在外套下，然后快步离开。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

普林格尔和邻居们打算再次出击，只等自家猫狗贡献足够的“弹药”。但是她没有报警，因为警方过去对这类案子的处理效率令她失望。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

汉密尔顿市警方表示，偷快递包裹的小偷通常会重复作案。警方今年为此展开了一个特别行动，并呼吁市民在包裹被偷时及时报案，但是不建议他们仿效普林格尔。因为小偷知道包裹主人的地址，可能会回来作案。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

警方的防盗小贴士包括：把包裹寄到上班的地方；让在家的亲友或附近的商店代收；邮寄的包裹请邮局暂时保管；选择需要本人签字的递送方式；请快递员不要把包裹放在显眼处。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（CBC News, Bobby Hristova）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada