特鲁多：多领救助金者今年不用担心退款问题

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加拿大自由党联邦政府总理特鲁多星期四在接受加拿大广播公司记者采访时表示，那些收到政府信件通知他们可能在不合格的情况下领取了COVID-19病毒肺炎疫情救助金的加拿大人不用担心，联邦政府至少在短期内不会催讨退款。

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特鲁多说，联邦政府在COVID-19病毒肺炎疫情刚开始时的首要目标是帮助加拿大人渡过经济突然停摆所带来的难关；他理解一些加拿大人因为在不符合条件的情况下领取了政府救助金而欠了联邦政府的钱、并为此感到焦虑。

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特鲁多强调说，加拿大人在圣诞节假期和新年假期期间不用担心退还疫情补助金的事情，因为联邦政府会考虑民众的困难，会用几个月的时间以找到合理的解决办法。

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在被问道联邦政府是否会考虑豁免因为不了解细节而误以为自己合乎条件、申请并领取了疫情救助金的加拿大人，特鲁多说联邦政府会根据具体案例做出具体的决定，原则是既要合情、也要合理。

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特鲁多指出，已经有近百万加拿大人向政府退还了多领的疫情救助金；领取联邦政府新冠病毒肺炎疫情紧急救助金的条件是在过去一年中有至少5千加元的税前净收入。

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不少加拿大人，特别是那些有自雇收入的加拿大人以为这5千加元指的是总收入，但国税局说在计算免税额度和福利金时都是按照去除了生意成本后的净收入计算的。

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加拿大国税局向约50万加拿大人发出了信件，要了解更多的信息以核查他们是否符合领取COVID-19病毒肺炎疫情紧急救助金的条件；并建议说，如果不符合条件而领取了疫情紧急救助金，在2020年底之前退还多领的补助金可以避免明年纳税季节报税时的麻烦。

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RCI with John Paul Tasker, Rosemary Barton · CBC News

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