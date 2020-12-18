BC省居民开始申请疫情补贴，网站一度被挤爆

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

从星期五（12月18日）上午开始，符合条件的BC省居民开始申请最高1000加元的该省“复苏补贴”（BC Recovery Benefit）。由于同时访问和递交申请的人太多，省政府的网站一度崩溃。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

申请者必须年满19岁，并且报过2019年的个人所得税。家庭年收入在125000加元以下的家庭可领取1000加元。单身者如果年收入在62500加元以下可领取500加元。收入超过这个标准，但是家庭年收入在175000以下、个人年收入在87500加元以下也可申请，只是补助数额会减少。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

反对党BC省自由党批评说，由于申请人的年收入以2019年的税表为准，这就意味着那些去年的收入超过标准，但是今年因疫情失业或收入减少的人没有资格申请。另外，这种一次性的救助并不能代替长远的经济复苏计划。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

这项补助的申请期限是2021年6月30日。从下星期一开始，省政府将在周一到周五的早7点半到晚5点之间提供电话协助，电话号码1-833-882-0020。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（CBC News）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada