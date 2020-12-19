加拿大国税局承认未明确说明疫情救助金条件

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加拿大联邦政府国税局星期五发表声明承认，在COVID-19病毒肺炎疫情紧急救助金项目CERB刚开始时未能清楚地说明5千加元年收入的条件指的是净收入而不是总收入。

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国税局在声明中说，在疫情紧急救助金CERB项目刚开始时，加拿大国税局网站和国税局电话服务中心未能提供清楚、一致的信息，让一些有自雇收入的加拿大人误以为年收入5千加元的条件指的是总收入而不是净收入，进而在不知道自己不符合条件的情况下申请领取了疫情救助金。

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星期五早些时候，加拿大国税局工会负责人Marc Brière告诉加拿大广播公司记者说，在疫情救助金CERB项目刚开始时国税局电话服务中心工作人员得到的指引信息是，5千加元年收入条件指的是总收入。几个星期后国税局发现了这个错误、更改了信息指引，国税局电话服务中心的员工们才开始使用5千加元净收入的条件。

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加拿大自由党政府总理特鲁多表示，在年底节假日期间加拿大人不必为多领疫情救助金的问题担心，联邦政府在几个月之内不会催账，会找出合情合理的办法处理一些加拿大人由于误解而多领疫情救助金的问题。

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RCI with Peter Zimonjic, Catherine Cullen · CBC News

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