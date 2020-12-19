孟晚舟律师：加拿大若引渡孟晚舟违反国际法

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在加拿大面临美国引渡案的华为公司高管孟晚舟的律师宣称，把孟晚舟引渡给美国违反国际法，加拿大司法机构不应该成为美国政府违反国际法规行为的同谋，美国政府无权强迫中国公民在美国境外遵守被一些国家拒绝的美国法规。

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美国司法机关指控中国华为公司首席财务官孟晚舟对汇丰银行撒谎、犯有银行诈骗罪，加拿大警方在美国司法当局的要求下在2018年12月拘捕了在加拿大温哥华国际机场转机的孟晚舟，加拿大法庭随后裁决孟晚舟可以保外居住，等待法庭引渡案的调查和裁决。

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中国政府对加拿大司法当局拘捕孟晚舟和开启引渡案法庭程序采取了强力报复措施，不但以触犯国家安全法为由逮捕了两位加拿大公民，而且对加拿大出口中国市场的大宗农产品采取了贸易制裁措施。

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美国华尔街日报不久前报道说，美国司法部正与孟晚舟律师讨论推迟起诉的妥协协议。但有关各方都没有对这一消息发表评论。

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