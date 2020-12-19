英国发现传染速度更快的新冠病毒变种

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英国证实出现传染速度更快的COVID-19病毒新变种，英国首相约翰逊正在与内阁资深阁员讨论需要采取的紧急对策。

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英国首席卫生官Chris Whitty表示，目前还没有证据显示这一传染速度更快的COVID-19病毒新变种会导致更高的死亡率、或者会导致现有的疫苗失效，有关方面正在投入必要的资源对此进行紧急确认，并已经向世界卫生组织通报了有关情况。

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英国政府表示，最近伦敦地区和英国南部地区COVID-19病毒肺炎确诊数字的显著增加，可能与刚发现的、传染速度更快的COVID-19病毒新变种有关。

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包括伦敦在内的英国大部分地区已经处于最高等级的COVID-19病毒疫情警戒状态。

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RCI with Thomson Reuters、CBC News

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