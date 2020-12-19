50万加拿大人染疫、医疗系统快到极限

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星期六加拿大COVID-19病毒确诊人数超过50万人大关，许多省份医疗系统面临极限。

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最大省份安大略省星期六有2357人被确诊感染了COVID-19病毒，这已经是安大略省连续第5天单日确诊人数超过两千人。省长福特表示周末将与内阁讨论更加严格的防疫措施、以遏制疫情的进一步恶化。

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加拿大第二大省份魁北克省星期六被确诊感染COVID-19病毒的人数是2038人，死亡数字44人。魁北克省卫生厅长Christian Dubé警告说，除非魁北克人更加自觉和更加严格地遵守政府的防疫规定，否则魁北克公共医疗系统在圣诞节和新年假日期间会由于COVID-19病毒疫情的恶化而无法承受。

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好消息是加拿大所有省份都已开始COVID-19病毒疫苗注射工作。下个星期将会有20万支辉瑞公司疫苗被送达加拿大七十个新冠病毒疫苗分配中心。

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虽然美国药管局已经紧急批准了Moderna公司的COVID-19病毒疫苗的使用，但加拿大卫生部表示还需要一段时间去审核更多的信息才能做出是否批准Moderna疫苗的决定。

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