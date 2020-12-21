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2020年12月21日，星期一，一名女性戴着防止冠状病毒传播的防护口罩在香港拍摄圣诞树和节日装饰的照片。一种新型高传染性冠状病毒横扫英格兰南部部分地区后，香港周一禁止了所有来自英国的航班。(AP Photo/Kin Cheung)

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