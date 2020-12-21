加拿大国防部长谈中国：严重关切的问题

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加拿大国防部长萨吉安（Harjit Sajjan）最近在接受加通社采访时谈到中国与加中关系。他强调沟通和外交在与中国政府打交道时的重要性，但同时也表示，作为对外交途径的支持，加拿大及盟国的军队必须拥有足够的威慑能力。

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在谈到引起加拿大和盟国“严重关切”的问题时，他举出中国的不可预测性，无视国际条约和规则，以及中国在世界各地的扩张活动。

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在谈到两年多来被中国关押的加拿大公民康明凯（Michael Kovrig）和斯帕弗（Michael Spavor)时，萨吉安说，此事不仅对加中关系造成了严重影响，也引起了更广泛的对中国藐视国际规则、惯例和条约的担忧。”这不仅是对加拿大释放的信息，也是告诉其他国家：“这就是我们搞外交的方式。”他称这种方式是“人质外交”。

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在华为财务总监孟晚舟被加拿大根据加美引渡条约逮捕几天后，中国国安人员在北京和丹东逮捕了康明凯和斯帕弗。两人被指控从事间谍活动。

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在此之前，加中交流已经扩大到军事层面。例如，中国军队可以观摩加拿大军队的冬季作战训练和其他军事演习。

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萨吉安在采访中证实，这类军事交流在康明凯和斯帕弗被捕后已经停止。

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（The Canadian Press，Lee Berthaume)

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