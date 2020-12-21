加拿大暂停英国航班 72 小时，各国广泛采取限制措施

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继许多国家之后，加拿大也宣布暂时禁止来自英国的飞机，并停飞与英国之间的航班。

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加拿大的这一指令于周日（12月20日）午夜开始生效，目前设定的有效期限为 72 小时，从英国起飞的所有商业航班和私人飞机都不得在加拿大落地，货运航班尚不在限制范围内。

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新变异病毒引出混乱

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英国首相鲍里斯·约翰逊（Boris Johnson）周六证实英国发现了新冠变异病毒，而且早期迹象表明其传染力比现有病毒高 70%，随后法国、德国、意大利、荷兰、比利时、波兰和爱尔兰都在周日宣布对英国航班实施广泛限制，之后印度、匈牙利和瑞士也宣布了禁止英国航班的决定。

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美国助理卫生部长布雷特·吉罗里（Brett Giroir）星期一（12月21日）表示，美国也可能禁止来自英国的航班，但还没决定。

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连接英国和欧洲大陆的铁路服务 Eurotunnel，也已暂停服务。

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与此同时，法国还宣布了禁止来自英国的卡车入境的 48小时禁令，星期一，等待进出英国的卡车堵在公路上长达数公里。

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从法国运往英国的大部分易腐食品都是用卡车运输的，通过船上集装箱运输的货物不受该禁令的影响。

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英国运输部长格兰特·沙普斯（Grant Shapps）表示，法国的禁令 “有些令人惊讶”，但他坚持说，英国的大部分贸易活动没有受到影响，公众基本上 “不会感到有任何短缺”。

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加拿大有可能扩大禁令

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关于加拿大禁英国航班的指令，加拿大联邦公共安全部长比尔·布莱尔（Bill Blair）警告说，这些措施可能会进一步扩大或加强。

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加拿大广播公司报道说，星期日从英国抵达加拿大的乘客将受到两次筛查以及更多的卫生限制，包括对他们的隔离计划进行彻底检查。

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加拿大航空公司 （Air Canada）宣布从12月21日起暂停所有加拿大机场和伦敦希思罗机场 （Heathrow Airport）之间的航班。

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加航飞英国的最后航班于周日从多伦多和温哥华起飞，加航表示，航班被取消的乘客将收到通知和其他安排，包括乘坐其他航空公司的航班。

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加拿大广播公司报道说，星期日下午，加拿大政府包括几名部长在内的紧急事件响应小组举行了闭门会议，讨论了新冠变异病毒的事宜。

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加拿大总理贾斯汀·特鲁多（Justin Trudeau）说：

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我们讨论了在英国发现的 COVID-19 的新变异病毒，决定在边境增加限制措施，以保护加拿大人。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

联邦政府的声明说，尽管初步数据表明在英国检测到的变异病毒可能更具传染性，但至今为止尚无证据表明该变异病毒的对症状的严重程度以及疫苗有效性会有什么样的影响。

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（CBC，Radio-Canada）

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