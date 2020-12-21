圣诞节前温哥华国际机场客流量大减 90%

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今年圣诞节前夕，温哥华国际机场 （YVR） 空空荡荡，人流稀少，机场的官员说，通常在圣诞节前后，每天平均有 10 万名乘客过往机场，但今年由于 Covid-19，机场客流量大减了多达 90％。

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加拿大采取的旅行限制措施要求人们减少不必要的旅行，而且入境加拿大的人必须进行 14 天的隔离。

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杰克·金（Jack Kim）是上周六（12月19日）抵达温哥华机场的稀少乘客之一。

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他从荷兰阿姆斯特丹来加拿大看望家人，他说，由于世界各地 COVID-19 病例数继续上升，他曾对这次来不来加拿大非常犹豫。

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他说：

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最后我还是决定来，因为我不知道什么时候才能再次见到家人。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

他表示，落地加拿大后将隔离14天，并会遵守所有卫生规定。

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在温哥华机场的其他旅客，有的旅行是因为学生签证即将到期，有的认为只要遵守卫生规定，旅行还是安全的。

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专家们说，这次新冠大流行，严重打击了各个机场和航空公司的收入，今年九月，温哥华机场管理局已经取消了一些重要的基础设施项目。

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（CBC）

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