安大略省自12月26日起全省实行封禁：连续七天日增病例逾两千

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安大略省长福特（Doug Ford）星期一（12月21日）宣布，全省将从12月26日零点起进入灰色预警状态，实行学校停课，禁止聚会、关闭非必要商家、要求省民仅在必要时出门等封禁措施。这些措施在该省南部将实行到至少1月23日。北部由于病例不多，实行到1月9日。

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尽管新措施在圣诞节还没有开始，但福特呼吁省民今年不要走亲访友。他表示，新的封禁措施之所以等到12月26日才开始实行，是为了给商家和企业充分的准备时间，也因为疫情最严重的多伦多、皮尔等五个地区现在已经是灰色预警区。

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对这五个地区的人来说，12月26日以后的生活和现在区别不大。但是被允许开门的商店只能同时接待25%的顾客，宠物商店和五金商店被划归非必要服务，只可在门外取货。新学年开学后，小学在1月11日以前、中学在1月25日之前在线上课。

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但是如果疫情进一步恶化，这些措施可能在目前决定的期限后继续实行。

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安大略省星期一新增2123起新冠确诊病例。这是该省连续第七天新增病例超过两千。公共卫生官员说，目前医护人员已经相当疲惫。如果不采取有效防疫措施，医疗系统可能被疫情压垮。

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（RCI with CBC News）

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