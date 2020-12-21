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2020年12月21日，星期一，希腊雅典市中心，戴着口罩的行人在圣诞灯照亮的宪法广场散步。尽管采取了七周的封锁措施，希腊的冠状病毒死亡率仍然很高。(AP Photo/Petros Giannakouris)

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