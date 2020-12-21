Pedestrians wearing face masks to curb the spread of the coronavirus walks at Syntagma square which is illuminated with Christmas lights, in central Athens, on Monday Dec. 21, 2020. Despite seven weeks of lockdown measures, coronavirus deaths in Greece remain high as the first vaccinations are expected to take place on Sunday, Dec. 27.(AP Photo/Petros Giannakouris)

希腊雅典市中心，戴着口罩的行人在圣诞灯照亮的宪法广场散步

作者 加拿大国际广播 |
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发表 2020年12月21日（星期一）15:21

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2020年12月21日，星期一，希腊雅典市中心，戴着口罩的行人在圣诞灯照亮的宪法广场散步。尽管采取了七周的封锁措施，希腊的冠状病毒死亡率仍然很高。(AP Photo/Petros Giannakouris)

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