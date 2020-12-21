新冠病毒的新突变株到底有多危险？

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英国南部新冠病毒新突变株蔓延，包括加拿大在内的许多国家紧急实施旅行禁令。疫情以来，这并不是新冠病毒第一次出现变种。之所以这一次引起高度紧张，原因之一是病毒新突变株表层的突刺蛋白发生了变化，从而提高感染率。目前英国公共卫生部门的预估是新毒株可以把病毒传播速度提高40%到70%。它对检测手段和疫苗的影响目前尚无定论。但是有专家认为，它可能会在一定程度上影响检测结果的准确性和疫苗的有效性。

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英国公共卫生官员预计，这个被命名为B.1.1.7亚型的突变株会使新冠病毒的再生率提高0.4。在伦敦和肯特郡等英国南部地区，它已成为造成新冠患者住院率的上升的主要病毒。在伦敦市，目前超过60%的新增病例由它引起。而在三周前，这个比率还不到30%。

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病毒学家认为需要对新毒株提高警惕

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病毒在传播过程中不断发生变化。在大部分情况下，这些变化使其毒性和传播能力渐渐减弱。但是英国爱丁堡大学兰伯特（Andrew Rambaut）等病毒学家在分析了B.1.1.7亚型的序列后发现，它的特殊突变高达23个，其中至少两个与病毒表面的突刺蛋白有关。突刺蛋白在病毒与宿主细胞结合时起到关键作用。专家们担心，这些突变会提高病毒入侵人体的“战斗力”，并能更有效地对抗药物和逃过宿主的抗体。

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西雅图市弗雷德.哈钦森癌症研究中心的生物学家贝德福特（Trevor Bedford）说，大量病例显示，某些新冠病毒的突变株已经对抗体疗法产生耐药性。

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新冠病毒一年来大约每两个星期发生一次突变。英国雷丁大学的细胞微生物专家克拉克（Simon Clark）在接受CBC采访时说，病毒发生变异并不令人意外。但是这一次的新毒株威胁性更大，需要提高警惕。

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不过克拉克和其他专家一样强调说，我们现在对新冠病毒的了解还远远不够。新毒株对人体的影响目前下结论还太早。

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疫苗和病毒测试仍然有效，到目前为止

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研发疫苗是在和病毒赛跑。辉瑞和莫德纳疫苗都是训练免疫系统对抗病毒突刺的能力。病毒要生存下去，必须发展出“魔高一丈”的杀手锏。但是布里斯托尔大学的疫苗专家费恩（Adam Finn）说，到目前为止还没有证据显示辉瑞疫苗对B.1.1.7亚型失效。新毒株即使对辉瑞疫苗的效果有影响 ，也是很微弱的。接种过疫苗后，免疫系统产生的反应范围很广，并不仅仅针对病毒的突刺蛋白。

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新毒株的特殊突变之一影响到某些病毒检测（聚合酶链式反应测试）所使用的目标基因组之一，因此使检测结果出现假阴性。但是专家们说，由于病毒检测使用三个目标基因组，突刺蛋白的突变只能部分影响检测结果。

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（RCI with Thomson Reuters, AP, CBC)

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