疫情下充气装饰物受加拿大人欢迎

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COVID-19病毒肺炎疫情下，不少加拿大人购买充气装饰物放在自家院子里，给自己和街坊邻居带来一些能帮助他们对抗疫情的喜悦和欢乐。

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这些充气装饰物中95%是由美国德克萨斯州的Gemmy Industries公司生产制造的。

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加拿大大西洋沿岸新斯科舍省居民Danarra Spears说，她原来从来没有想到会在自家门前草地上竖起充气装饰物，但在疫情下人们不得不隔离防疫、社会生活受到极大限制的情况下，能让人们脸上出现笑容的充气装饰物就成为受欢迎的东西，她也是在孩子们的怂恿下买了充气圣诞老人装饰物。

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在电商服务普及的情况下，不少加拿大人觉得在COVID-19病毒肺炎疫情下，足不出户地上网购买喜欢的充气装饰物，送货上门后自己安装起来就成了自家门前的独特风景，这不但让孩子们开心、而且让成年人也有回到童年的感觉。

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加拿大人比较喜欢的充气装饰物是海狸、浣熊、驼鹿等动物。

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RCI with Blair Sanderson · CBC News

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