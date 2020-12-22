加拿大交通部对多名拒戴口罩民航乘客罚款

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加拿大交通部对不遵守机舱内必须戴口罩防疫规定的民航乘客采取了发出警告信和罚款等处罚措施。

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加拿大广播公司记者根据交通部提供的数据报道说，在72例民航乘客拒绝戴口罩的事件中有50起涉及西捷航空公司，被罚款的9名乘客中有8人是乘坐西捷民航公司航班的乘客。

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加拿大交通部没有提供每名被罚款乘客的罚款具体数字，只是说视情节不同、罚款额在1百加元到2千加元之间。

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加拿大交通部提供的数字显示，有63名民航乘客由于不遵守在机舱内必须戴口罩的防疫规定而收到交通部的警告信。

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加拿大交通部说，民航乘客如果收到警告信后再度出现机舱内拒绝戴口罩的行为，则罚款额会上升到5千加元；如果情节特别严重会面临刑事犯罪起诉。

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搭乘加拿大航空公司航班的乘客中有14人由于在机舱中没有戴口罩而收到加拿大交通部发出的警告信。此外，搭乘西捷、Air Transat、Air North、Calm Air、Flair、KLM和Swoop航空公司航班的若干乘客也收到加拿大交通部的警告信。

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RCI with Elizabeth Thompson · CBC News

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