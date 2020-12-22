加拿大呼吁私企研发可回收新冠医疗防护用品

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随着第二波COVID-19病毒肺炎疫情在加拿大汹涌泛滥，加拿大医疗设施用过后废弃的医疗防护用品数量也再次猛增。而到目前为止，这些废弃的医疗防护用品绝大部分是无法回收利用的，只能被送往露天垃圾堆放场。而这些废弃的医疗防护用品绝大部分是用无法自然降解的石油化工聚合物制造的，被扔到垃圾场后成了危害环境的垃圾。

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有研究显示，世界上现在每个月要消耗1290亿只一次性口罩和650亿双一次性防护手套。

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而加拿大联邦政府的测算显示，疫情中加拿大一年会产生6万3千吨与COVID-19病毒肺炎有关的医疗防护用品垃圾。这还没有考虑到加拿大民众越来越多的使用一次性口罩的情况。

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为了解决用过的医疗防护用品的回收利用和环境保护问题，加拿大联邦政府科技部呼吁加拿大公司企业，特别是船小好掉头的中小企业，从两方面入手解决医疗垃圾问题。

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一是研制生产可在自然环境中自然降解的口罩，包括N95医疗防护口罩，而且要能够大规模、低成本的生产。二是研发出可以大规模商业性使用的技术，以安全地把沾满病毒细菌、被废弃的医疗防护用品回收转换成可以再次被用于制造业的原料。

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提出的研发计划被加拿大联邦政府接受的公司企业可以得到不超过30万加元的政府拨款用于研发出可行的设计概念。设计概念在获得政府批准后则会得到不超过1百万加元的政府拨款用于样品的研发制造。

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