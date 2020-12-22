加拿大边境局开始在机场筛查来自英国的乘客

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加拿大边境服务局（CBSA）正在加大在加拿大机场的审查力度，以实施加拿大限制来自英国的乘客入境的新限制，企图撒谎、违反规定的的人将面临重罚，甚至进监狱。

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询问是否去过英国

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边境局在发送给加拿大广播公司 CBC 的邮件中说，海关官员们将向抵达的乘客询问一系列问题，如果他们认为旅客有可能在对自己抵达加拿大的路线撒谎，则将根据专业知识做出判断。

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加拿大海关将会询问所有旅客，在到达加拿大之前的两周内，是否去过欧洲。

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对于回答 “是” 的旅客，海关将进一步询问是否去过英国。

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边境局说，回答去过英国的旅客，将被转给加拿大公共卫生署（The Public Health Agency of Canada，PHAC）的官员，接受进一步的检查和询问。

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加拿大联邦政府从周日（12月20）午夜起暂时停止加拿大与英国之间的所有航班，以阻止COVID-19 变异病毒蔓延到加拿大。

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加拿大公共安全部长比尔·布莱尔（Bill Blair）说，暂停措施将实施 72 个小时，但之后可能会 “扩大或加强”。

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违反者面临重罚和进监狱

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就自己的抵达路线对海关官员撒谎，或不遵守加拿大的卫生指令，则将受到重罚。

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加拿大边境服务局 （CBSA）的声明还指出，不遵守这一限制指令是违法行为，违反者可面临重罚，包括入狱 6 个月，或被罚款 75 万加元。

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如果违反者被裁定是 “故意、不顾后果” 的违反规定，则可面临高达 100万加元的罚款或/以及最高 3 年的监禁。

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加拿大公告卫生署紧密监控局势

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加拿大公共卫生署（PHAC）表示，加拿大正在密切监视英国出现的变异病毒的情况，并将与包括世界卫生组织在内的国际机构合作，以了解变异病毒对传播、临床表现和疫苗开发方面的潜在影响。”

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卫生署还表示，也正在分析加拿大的 COVID-19 病例，以查看变异病毒是否已经进入了加拿大。

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与此同时，加拿大首席卫生官 Theresa Tam 医生表示，英国已经开始实施出入境特殊要求，她再次建议加拿大人避免不必要的旅行。

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虽然尚未证实英国最近出现的 COVID-19 病例激增是由新冠变异病毒引起的，但科学家们并未排除这种变异病毒可能是罪魁祸首的推论。

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根据《英国医学杂志》（British Medical Journal） ，初步分析表明，这种变异病毒更容易在人与人之间传播。

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但一些专家，尤其是在美国的专家则呼吁保持谨慎，认为现在说这种变异病毒更具传染性还为时过早。

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(CBC, Radio-Canada)

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