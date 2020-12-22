未通过国家安全审查：山东金矿集团收购加拿大北方金矿的交易被否决

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大政府没有批准中国企业山东黄金集团收购加拿大黄金开采公司TMAC全部股份的交易。这起2.3亿加元的收购案涉及TMAC在加拿大北方努纳武特地区的霍普湾金矿。双方在今年五月份达成协议，并得到了TMAC股东大会和中国监管部门的批准。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

但是负责审核外国投资的加拿大联邦政府革新、科技与经济发展部否决了这起收购案。一位该部发言人星期二（12月22日）在回应CBC的电邮中说，根据加拿大投资法，所有外国投资都必须通过国家安全审查。受投资法中的保密条款所限，加拿大政府不便发表进一步的评论。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

TMAC在2012年买下霍普湾金矿，并陆续投入超过4.5亿加元的开发资金。现在，这座金矿已拥有发电站、机场、港口和道路等基础设施，所占土地长80公里，宽20公里。巴黎国际关系研究所的南北极地缘政治专家梅莱德（Mikaa Mered）今年夏天在接受《西部法国》采访时曾说，这块土地的面积相当于十六个巴黎，现有基础设施已经足以建一个独立城市。他认为，对中国来说，这块土地的价值超出地下的金矿本身。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

根据山东黄金集团网站的介绍，该公司是国有大型骨干企业，2017年以来一直是中国第一产金企业。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（RCI with CBC News）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada