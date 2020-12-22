远程工作职位增加：新冠疫情带来新的就业趋势

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以现在的高科技发展水平和通讯手段，其实很多工作早已可以在家里完成，只是多年的习惯使然，企业仍然喜欢让员工每天来办公室，在老板眼皮底下上班。但是新冠疫情正在打破人事主管头脑中的地域观念，形成新的就业趋势。

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根据国际人力咨询与招聘代理公司罗伯特.哈弗今年九月所做的一项调查，自新冠疫情开始以来，44%的加拿大雇主聘用了临时的或全职的远程员工。在美国，这个比例达到53%。

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55%的加拿大高管和60%的美国高管表示他们扩大了搜罗人才的地理范围。而在疫情之前，这个比例在加美企业中分别为21%和12%。

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为另一个城市的公司工作

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今年三月份疫情开始后，许多雇主不得不让员工在家上班。他们当中有些人很快意识到，既然是在家上班，家和公司是否在同一个城市其实关系不大。罗伯特.哈弗公司的加拿大西部省份副总裁谢克特曼（Mike Shckhtman）在接受加通社（CP）采访时介绍说，一个公司如果位于温尼伯这样的城市，过去招聘员工时能够利用的劳动力市场是比较小的。疫情以来，这种情况发生了变化。小城市的公司更容易招到大城市的员工。他所在的公司刚刚帮一个西部的信用社从多伦多招了一个咨询顾问。

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当然，他指的是在线咨询顾问。雇主们发现，许多类似的职位，雇员在家里也可以非常高效。那么，为什么不把招聘范围扩大到其他城市甚至其他省去呢？

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对找工作的人来说，有些人想尝试到新的城市去工作，但又不想冒然举家搬迁。远程工作岗位正好让他们先试试深浅。

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技术上可以做到

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谢克特曼说，疫情对世界各地的远程工作招聘会造成多大的永久性影响，现在下结论还有点早。但可以肯定的是，“钟摆不会荡回到原点。” 现在的技术，工具和资源都足以保证员工在另一个省为公司效力，许多高管已经想通了这一点。

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住在安大略省尼亚加拉地区的视频编辑伯格斯特罗姆（Heather Bergstrom）告诉CP记者，她过去经常在完成一个合同后还不知道下一个合同在什么地方，但是现在她的活儿多得接不过来。因为疫情以来，她不仅接多伦多的合同，也从洛杉矶和纽约找到了新主顾。他们的合同不仅更多，而且愿意出资为她工作所需的软硬件设施更新换代。

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她不无歉疚地说，疫情让包括她的父母手足在内的许多人日子难过，但却是她的职业生涯中“所发生的最好的事”。

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罗伯特.哈弗公司对美国企业和机构的调查还显示，现在有75%的公司进行远程面试和远程入职培训，60%的公司缩短了招聘程序，57%的公司增加了临时性员工的人数。这三个比例在疫情前均未超过15%。

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（RCI with The Canadian Press, Salmaan Farooqui)

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