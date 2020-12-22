阿尔伯塔省法院拒绝叫停防疫封禁措施

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阿尔伯塔省皇座法院星期一（12月21日)驳回了一项要求对该省防疫封禁措施下达法庭禁制令的申请。主审法官安娜.柯克（Anne Kirker）说，新冠病毒带来的威胁是切实存在的，省公共卫生官有权力为保障公众健康采取措施。对这些措施下达法庭禁制令，而不是等待法庭正常审理程序结束，这不符合公众利益。

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此案的原告包括两所教堂和一个健身房业主。他们认为限制社交聚会和宗教聚会、强制性要求戴口罩等防疫措施侵犯了他们的宪法权利，因此向法院起诉省政府，并要求法院立刻对这些措施下达禁制令。

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代表阿尔伯塔省政府的律师说，原告并没有掌握申请法庭禁制令所需的证据。

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星期一，阿尔伯塔省新增1240起新冠确诊病例，9名患者死亡。但是病毒检测阳性率和病毒再生率都略有降低。

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自从12月13日阿省实行最新抗疫封禁措施后，警方已收到五百多次举报。上星期在卡尔加里，一群人在溜冰场聚集被附近居民举报。一名21岁的男子与警察发生激烈争执并拒付罚款，被警察用电击枪制服并被拘留。整个过程被人拍摄并传到网上，引起了强烈的反应，以至于卡尔加里市警察局长纽费尔德（Mark Neufeld）认为有必要做出解释。

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他说，我们并没有生活在一个可以让人选择遵守什么法律不遵守什么法律的社会。辩论法律的合理性和证明自己的无辜应该在法院，而不是在路边或溜冰场上。

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（RCI avec Radio-Canada)

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