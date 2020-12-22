Volunteers wearing face masks wave after they load boxes onto a delivery truck during an event to send Christmas gifts for the underprivileged in Seoul, South Korea, Tuesday, Dec. 22, 2020. The Korea Youth Foundation sent Christmas gifts using a courier to help prevent against the coronavirus as the social distancing measures. (AP Photo/Lee Jin-man)

韩国首尔，在为弱势群体发送圣诞礼物的活动中，戴着口罩的志愿者在将盒子装上送货卡车后挥手致意

作者 加拿大国际广播 |
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发表 2020年12月22日（星期二）11:21

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2020年12月22日，星期二，韩国首尔，在为弱势群体发送圣诞礼物的活动中，戴着口罩的志愿者在将盒子装上送货卡车后挥手致意。为了预防冠状病毒保持社交距离，韩国青年基金会使用货运来发送圣诞礼物。(AP Photo/Lee Jin-man)

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