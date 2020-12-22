(Darren Bernhardt/CBC)

马尼托巴省下大雪，圣诞前温尼伯市最高气温将降到零下 23 度

作者 黎黎 |
china@rcinet.ca
发表 2020年12月22日（星期二）10:47

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

在马尼托巴省，南部地区面临暴风雪，而圣诞节前气温将急剧下降。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大广播公司报道说，加拿大环境部针对马尼托巴省南部地区发出了一系列警报，这些地区从周一开始下雪，但周二（12月22日）将升级为暴风雪，并将一直持续到周三。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大广播公司 CBC 的气象学家约翰·索德（John Sauder）说，在高速公路 Trans-Canada 和 Yellowhead Highways 北部，预计降雪将为 15 – 25 厘米，在 The Riding Mountain 山区，降雪可接近30 厘米。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

索德说：

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

暴风雪将导致驾驶条件非常危险，我们预计能见度会很差，不超过400米，并会持续 4 个小时以上。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

曼尼托巴省的暴风雪可能要持续到周三下午才开始减弱。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

2020年12月21日：温尼伯市被白雪覆盖，预计 22日和23日将继续有暴风雪。 (Trevor Brine/CBC)

圣诞节超冷

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

气象学家约翰·索德接着说，在暴风雪过后，马尼托巴省在圣诞节之际的天气预报可以用一个词来归纳：

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

冷。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

随着北极寒流的到来，全省温度将急剧下降。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

约翰·索德说：

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

星期四，也就是圣诞节的前一天，温尼伯市的最高气温将约为 –23C。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（CBC）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。
您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。
copyright-banner

copyright-banner 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
文章分类：环境与动物
标签：

您看到错别字或其他错误了吗？ 点击这里！

其他文章

由于不可控的因素，我们将无限期关闭评论。 我们的社交网络仍然开放并欢迎您的参与。
﻿

播客

图片中的世界

图片中的加拿大

分类检索

栏目

作者