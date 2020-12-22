马尼托巴省下大雪，圣诞前温尼伯市最高气温将降到零下 23 度

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在马尼托巴省，南部地区面临暴风雪，而圣诞节前气温将急剧下降。

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加拿大广播公司报道说，加拿大环境部针对马尼托巴省南部地区发出了一系列警报，这些地区从周一开始下雪，但周二（12月22日）将升级为暴风雪，并将一直持续到周三。

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加拿大广播公司 CBC 的气象学家约翰·索德（John Sauder）说，在高速公路 Trans-Canada 和 Yellowhead Highways 北部，预计降雪将为 15 – 25 厘米，在 The Riding Mountain 山区，降雪可接近30 厘米。

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索德说：

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暴风雪将导致驾驶条件非常危险，我们预计能见度会很差，不超过400米，并会持续 4 个小时以上。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

曼尼托巴省的暴风雪可能要持续到周三下午才开始减弱。

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圣诞节超冷

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气象学家约翰·索德接着说，在暴风雪过后，马尼托巴省在圣诞节之际的天气预报可以用一个词来归纳：

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冷。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

随着北极寒流的到来，全省温度将急剧下降。

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约翰·索德说：

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星期四，也就是圣诞节的前一天，温尼伯市的最高气温将约为 –23C。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（CBC）

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