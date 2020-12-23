加拿大未发现新冠病毒突变株，入境者带来的威胁不大

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新冠病毒突变株在英国南部蔓延，引起各国紧张。安大略省长福特（Doug Ford）严词指责联邦政府防范不力，称国际旅客对该省民众的健康造成极大威胁。但是公共卫生专家澄清说，实际上现在最主要的威胁是社区内传播。

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多伦多传染病学家、安省疫苗分发特别小组成员伯格克（Isaac Bogoch）医生在接受CBC采访时表示，境外输入病例在目前的确诊病例中所占比例极小，肯定不是加重安省疫情的主要因素。

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安大略省公共卫生部门12月20日的统计数据显示，因旅行感染的病例仅在当日新增病例总数中占0.31%.

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联邦卫生部的数据则显示，因境外旅行感染的病例在安省所有确诊病例中占1.3%。

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联邦公共安全部长布莱尔（Bill Blair）说，加拿大是世界各国中对国际航班限制最严的国家之一。

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安大略省已连续九天日增病例超过两千，星期三（12月23日）新增2408起，41人死亡。

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加拿大首席公共卫生官谭咏诗（Theresa Tam）星期二在证实加拿大未发现新冠病毒新毒株的同时，再次恳切呼吁加拿大人遵守防疫规定，假日期间不要与亲友聚会。

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（RCI with CBC News, Mark Gollom，Radio-Canada）

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