加拿大阿尔伯塔省南部地区降暴雪70厘米

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星期一到星期二下午，加拿大西部阿尔伯塔省南部地区出现暴雪天气，一些地区降雪量达到70厘米，主要城市卡尔加里市降雪40厘米。

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星期二降雪天气快结束时风速上升到每小时30公里到50公里，漫天风雪让高速公路能见度很低、交通困难，人行道由于积雪而难于行走。

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警方收到大量交通事故报告，其中12起有人受伤、9起撞了别人汽车的驾车者逃离现场、另有50多起撞车事故没有导致人员伤亡。

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阿尔伯塔省警方不得不关闭了一些高速公路路段。卡尔加里国际机场不少航班晚点、一些航班被取消。

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在卡尔加里市，大雪过后清理积雪的工作已经开始，预计需要7天的时间才能完成街道路面的积雪清理。

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不过，阿尔伯塔省南部喜欢白色圣诞节的民众可以有一个地面积雪覆盖的白色圣诞节了。

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