加拿大10月份经济再增长 0.4％，但仍远低于疫情前水平

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星期三（12月23日），加拿大统计局公布的数据显示，10 月份加拿大的经济增长率为 0.4%，这是连续第 6 个月出现增长。

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新冠疫情爆发后，加拿大经济在 4 月底落到谷底，之后强劲反弹，最近反弹的势头已在减弱，但总体涨幅略好于经济学家此前预期的 0.3％。

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统计局说，10 月份加拿大的大多数经济领域都出现增长，商品生产业增长了 0.1％，服务业增长了 0.5％。

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但制造业、餐饮和酒店住宿业没有增长，COVID-19 对这些行业造成严重打击。

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展望 2021 年

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加拿大统计局同时表示，估计 11 月份经济将再增长 0.4％。

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蒙特利尔银行 BMO 的经济学家道格·波特（Doug Porter）说，11 月份若再度出现增长，对明年来说则是个好预兆，尤其是现在加拿大正在全面开打新冠疫苗，将有助于经济复苏。

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他说：

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回顾 11 月份，包括多伦多在内的许多地区都实行了新的限制措施，.. 如果 11 月的经济表现还不错，那对未来几个月将是个好兆头。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

道格·波特说：

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接近年底的稳固增长不仅给 2021 年带来了更好的前景，甚至有可能使人们对今年的总体情况进行一些重新评估。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

但其他一些专家的观点并不那么乐观。

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道明银行（TD Bank）的经济学家 Sri Thanabalasingam 表示，鉴于自 10 月以来病毒的传播情况，预计今后几个月的经济将受到影响。

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他说：

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自 10 月以来，卫生和经济领域的局势都发生了巨大变化，病毒的传播令人震惊，各省正在采取有力措施，… 经济有可能在 12 月甚至 1 月出现萎缩。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada 只有随着健康局势的好转，经济才能找到 “立足之地”， 我们都希望这种情况能早日出现。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

(CBC )

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