特鲁多任命总参谋长，宣布延长禁止英国航班入境的规定

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加拿大总理特鲁多宣布任命加拿大皇家海军总司令阿特.麦克唐纳（Art McDonald）中将为加拿大军队总参谋长。现任总参谋长乔纳森.文斯（Jonathan Vance）将在今年年底退役。他担任这个职务五年多，是任职时间最长的加军总参谋长之一。

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麦克唐纳是二十多年来首位出任加军总参谋长的海军将领。他在去年六月被任命为海军总司令之前曾担任加拿大太平洋舰队司令。

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特鲁多在星期三的新闻发布会上同时宣布，加拿大将把禁止英国航班入境的规定延长到1月6日。他也敦促加拿大人不要像往年一样利用圣诞假期出国旅行，也不要与亲友聚会，为保护他们、遏制疫情尽一份力。

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在谈到加拿大卫生部批准莫德纳疫苗的同时，特鲁多还表示，加拿大将收到超过原定数量的辉瑞疫苗。在已经运抵的疫苗以外，加拿大还将在1月底以前再收到120万剂辉瑞和莫德纳疫苗。

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特鲁多还在新闻发布会上感谢投入抗疫和疫苗分发的加拿大军人和他们在圣诞节无法相见的家人和孩子。

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（RCI with CBC News, The Canadian Press）

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